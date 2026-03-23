Cinéma Chers Parents Salles des fêtes Cérilly
Cinéma Chers Parents Salles des fêtes Cérilly samedi 4 avril 2026.
Cinéma Chers Parents
Salles des fêtes 5-9 place de l’Hôtel de Ville Cérilly Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
+16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Film de Emmanuel Patron avec André Dussolier, Miou-Miou, Arnaud Ducret.
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Salles des fêtes 5-9 place de l’Hôtel de Ville Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
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English :
Film by Emmanuel Patron with André Dussolier, Miou-Miou, Arnaud Ducret.
L’événement Cinéma Chers Parents Cérilly a été mis à jour le 2026-03-23 par Montluçon Tourisme
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