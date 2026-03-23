Cinéma Chers Parents Salles des fêtes Cérilly

Cinéma Chers Parents

Salles des fêtes 5-9 place de l’Hôtel de Ville Cérilly Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

+16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Film de Emmanuel Patron avec André Dussolier, Miou-Miou, Arnaud Ducret.

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Salles des fêtes 5-9 place de l’Hôtel de Ville Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

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English :

Film by Emmanuel Patron with André Dussolier, Miou-Miou, Arnaud Ducret.

L’événement Cinéma Chers Parents Cérilly a été mis à jour le 2026-03-23 par Montluçon Tourisme