Cinéma Chers parents Salle des fêtes Mouchard
Cinéma Chers parents Salle des fêtes Mouchard jeudi 9 avril 2026.
Cinéma Chers parents
Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 20:30:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Cinéma Chers parents
Jeudi 9 avril à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard
De Emmanuel Patron
Avec André Dussollier, Miou-Miou, Arnaud Ducret
Comédie France 1h26
Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime. .
Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 animation@valdamour.com
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English : Cinéma Chers parents
L’événement Cinéma Chers parents Mouchard a été mis à jour le 2026-03-24 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR
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