Cinéma Chers parents Salle des fêtes Mouchard

Cinéma Chers parents

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Cinéma Chers parents

Jeudi 9 avril à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard

De Emmanuel Patron

Avec André Dussollier, Miou-Miou, Arnaud Ducret

Comédie France 1h26

Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime. .

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 animation@valdamour.com

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English : Cinéma Chers parents

L’événement Cinéma Chers parents Mouchard a été mis à jour le 2026-03-24 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR