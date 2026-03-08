Cinéma chez Nous Chers parents Salle du Clos de l’Abbaye Airvault

Cinéma chez Nous Chers parents

Salle du Clos de l’Abbaye Rue de la Poste Airvault Deux-Sèvres

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

2026-04-07

Le Centre Socio Culturel propose une séance de cinéma, un mardi sur deux. Lors des vacances scolaires, deux films sont diffusés. Le mardi 7 avril, Jumpers sera projeté à 15 h, puis Chers parents à 20 h 30, à la salle du Clos de l’Abbaye. Chers parents est un film d’ Emmanuel Patron, avec André Dussollier, Miou-Miou, Arnaud Ducret, Pauline Clément, Thomas Solivéres… Résumé Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … Mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime ! .

Salle du Clos de l'Abbaye Rue de la Poste Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

