Cinéma chez Nous documentaire Le chant des forêts Salle du Clos de l’Abbaye Airvault

Cinéma chez Nous documentaire Le chant des forêts

Salle du Clos de l’Abbaye Rue de la Poste Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Le Centre Socio Culturel propose une séance de cinéma, un mardi sur deux. Mardi 10 mars, le film documentaire Le chant des forêts sera diffusé à 20 h 30 à la salle du Clos de l’Abbaye, un film de Vincent Munier, avec Michel Munier, Simon Munier, Vincent Munier… Résumé Vincent Munier nous invite au cœur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent… .

Salle du Clos de l’Abbaye Rue de la Poste Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma chez Nous documentaire Le chant des forêts

L’événement Cinéma chez Nous documentaire Le chant des forêts Airvault a été mis à jour le 2026-02-10 par CC Airvaudais Val du Thouet