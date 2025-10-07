Cinéma chez Nous « La tournée » Salle du Clos de l’Abbaye Airvault

Salle du Clos de l’Abbaye Rue de la Poste Airvault Deux-Sèvres

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-07

2025-10-07

Le Centre Socio Culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet propose une séance de cinéma, un mardi sur deux. Le mardi 7 octobre, « La tournée » sera diffusé à 20 h 30, un film de Florian Hessique, avec Patrick Chesnais, Florian Hessique, Richard Berry. Rendez-vous à la salle du Clos de l’Abbaye, à Airvault.

SYNOPSIS acculé par les dettes après une longue traversée du désert, l’acteur Marius de Villeduc se voit contraint d’accepter le rôle principal du nouveau film de Richard Favard, un acteur-réalisateur prometteur mais dont il ne connait rien. Seulement, pour toucher l’intégralité de son cachet une obligation participer à la tournée d’avant-premières ! Aux côtés de Richard, Colette et Lulu, Marius se lance alors bien malgré lui sur les routes de France dans un road-movie chaotique et haut en couleur. .

Salle du Clos de l’Abbaye Rue de la Poste Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

