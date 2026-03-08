Cinéma chez Nous Le crime du 3ème étage Salle du Clos de l’Abbaye Airvault

Cinéma chez Nous Le crime du 3ème étage

Salle du Clos de l’Abbaye Rue de la Poste Airvault Deux-Sèvres

Le Centre Socio Culturel propose une séance de cinéma, un mardi sur deux. Mardi 21 avril, le film Le crime du 3ème étage sera diffusé à 20 h 30 à la salle du Clos de l’Abbaye, réalisé par Rémi Bezançon, avec Gilles Lellouche, Laetitia Casta, Guillaume Gallienne… Résumé Colette, professeure de cinéma spécialisée dans l’œuvre de Hitchcock, soupçonne son nouveau voisin d’en face d’avoir tué sa femme. Réalité ou déformation professionnelle ? Son mari, François, écrivain de romans historico-policiers un peu désuets, est d’abord sceptique face à l’obsession de Colette pour ce prétendu crime. Il se laisse cependant embarquer dans cette enquête rocambolesque et à mesure que les indices s’accumulent et que le mystère s’épaissit, ce couple ordinaire se transforme en duo de détectives hors pair. Alors, y a-t-il vraiment eu un crime au 3e étage ? .

Salle du Clos de l'Abbaye Rue de la Poste Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

