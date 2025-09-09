Cinéma chez Nous « Le répondeur » Salle du Clos de l’Abbaye Airvault

Cinéma chez Nous « Le répondeur »

Salle du Clos de l’Abbaye Rue de la Poste Airvault Deux-Sèvres

Début : 2025-09-09

fin : 2025-09-09

2025-09-09

Le Centre Socio Culturel de l’Airvaudais-Val du Thouet propose régulièrement des séances de cinéma. Ce mardi 9 septembre est programmée la diffusion du film « Le répondeur », film de Fabienne Godet et Claire Barré, avec Salif Cissé, Denis Podalydès, Aure Atika, Clara Bretheau, Manon Clavel, IZM, Harrison Arevalo, Serge Postigo … Rendez-vous à la salle du Clos de l’Abbaye, à Airvault, à 20 h 30. Synopsis Baptiste, imitateur professionnel, est engagé par Pierre Chozène, un romancier célèbre qui a besoin de calme pour terminer son nouveau texte. Il propose à Baptiste de devenir sa voix au téléphone pour écarter les importuns. C’est ainsi que Baptiste devient son répondeur … Tout public. Tarifs Adultes 6.50 €

(16 ans et +) / Enfants 5.00 € (- de 16 ans & chômeur sur présentation de la carte) / Groupes 3.50 € (10 personnes minimum). .

Salle du Clos de l’Abbaye Rue de la Poste Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

