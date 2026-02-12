Cinéma chez Nous Les enfants de la résistance Salle du Clos de l’Abbaye Airvault

Cinéma chez Nous Les enfants de la résistance

Le Centre Socio Culturel propose une séance de cinéma, un mardi sur deux. Mardi 24 mars, le film Les enfants de la résistance sera diffusé à 20 h 30 à la salle du Clos de l’Abbaye, réalisé par Christophe Barratier, avec Artus, Gérard Jugnot, Pierre Deladonchamps, Leslie Medina, Julien Pestel, Julien Arruti… Résumé Pendant l’Occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France ! .

Salle du Clos de l'Abbaye Rue de la Poste Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

