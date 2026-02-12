Cinéma chez Nous Les enfants vont bien Salle du Clos de l’Abbaye Airvault
Cinéma chez Nous Les enfants vont bien
Salle du Clos de l'Abbaye Rue de la Poste Airvault Deux-Sèvres
2026-02-24
fin : 2026-02-24
2026-02-24
Le Centre Socio Culturel propose une séance de cinéma, un mardi sur deux. Mardi 24 février le film Les enfants vont bien sera projeté à 20 h 30 à la salle du Clos de l'Abbaye, réalisé par Nathan Ambrosioni, avec Camille Cottin, Monia Chokri, Juliette Armanet, Manoâ Varvat … Résumé Un soir d'été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même.
Salle du Clos de l’Abbaye Rue de la Poste Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10
