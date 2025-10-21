Cinéma chez Nous Les Schtroumpfs Salle du Clos de l’Abbaye Airvault

Cinéma chez Nous Les Schtroumpfs Salle du Clos de l’Abbaye Airvault mardi 21 octobre 2025.

Salle du Clos de l’Abbaye Rue de la Poste Airvault Deux-Sèvres

Le Centre Socio Culturel propose une séance de cinéma, un mardi sur deux. Le mardi 21 octobre, à l’occasion des vacances scolaires, deux films seront projetés. Une première séance aura lieu à 15 h, avec Les Schtroumpfs , un film de Chris Miller, avec les voix de Sofia Essaïdi, Dorothée, Patricia Kaas, Jérôme Commandeur, François Damiens, Philippe Katerine… Une seconde séance est proposéeà 20 h 30, avec Une place pour Pierrot . .

Salle du Clos de l’Abbaye Rue de la Poste Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

