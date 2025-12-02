Cinéma chez Nous L’étranger Salle du Clos de l’Abbaye Airvault

Cinéma chez Nous L’étranger

Salle du Clos de l'Abbaye Rue de la Poste Airvault

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

Le Centre Socio Culturel propose une séance de cinéma, un mardi sur deux. Le mardi 2 décembre, L’étranger sera diffusé à 20 h30 à la salle du Clos de l’Abbaye, un film de François Ozon, avec Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin… Résumé Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d’une trentaine d’années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l’entraînant dans des histoires louches jusqu’à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb… .

Salle du Clos de l'Abbaye Rue de la Poste Airvault 79600

