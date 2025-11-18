Cinéma chez Nous Regarde Salle du Clos de l’Abbaye Airvault

Salle du Clos de l’Abbaye Rue de la Poste Airvault Deux-Sèvres

Le Centre Socio Culturel propose une séance de cinéma, un mardi sur deux. Le mardi 18novembre, Regarde sera diffusé à 20 h30 à la salle du Clos de l’Abbaye, un filmd’Emmanuel Poulain-Arnaud, avec Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles… SYNOPSIS Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce. Mais, lorsqu’on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d’une maladie rare, qui va lui faire perdre la vue, ils s’efforcent de mettre leurs rancœurs de côté. Les ex-conjoints embarquent leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs. .

Salle du Clos de l’Abbaye Rue de la Poste Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

