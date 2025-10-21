Cinéma chez Nous Une place pour Pierrot Salle du Clos de l’Abbaye Airvault

Cinéma chez Nous Une place pour Pierrot Salle du Clos de l’Abbaye Airvault mardi 21 octobre 2025.

Cinéma chez Nous Une place pour Pierrot

Salle du Clos de l’Abbaye Rue de la Poste Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Le Centre Socio Culturel propose une séance de cinéma, un mardi sur deux. Le mardi 21 octobre, à l’occasion des vacances scolaires, deux films seront projetés. Une première séance aura lieu à 15 h, avec Les Schtroumpfs , un film de Chris Miller, avec les voix de Sofia Essaïdi, Dorothée, Patricia Kaas, Jérôme Commandeur, François Damiens, Philippe Katerine… Une seconde séance est proposéeà 20 h 30, avec Une place pour Pierrot , un film de Hélène Médigue

avec Marie Gillain, Grégory Gadebois, Patrick Mille… SYNOPSIS Pierrot, 45 ans, est autiste et vit dans un foyer médicalisé. Déterminée à lui offrir une vie digne, sa sœur Camille le prend chez elle et se met en quête d’un endroit mieux adapté à sa différence. Le chemin est long mais c’est la promesse d’une nouvelle vie, au sein de laquelle chacun trouvera sa place. .

Salle du Clos de l’Abbaye Rue de la Poste Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

English : Cinéma chez Nous Une place pour Pierrot

German : Cinéma chez Nous Une place pour Pierrot

Italiano :

Espanol : Cinéma chez Nous Une place pour Pierrot

L’événement Cinéma chez Nous Une place pour Pierrot Airvault a été mis à jour le 2025-10-14 par CC Airvaudais Val du Thouet