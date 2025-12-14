Cinéma chez Nous Vie privée Salle du Clos de l’Abbaye Airvault

Cinéma chez Nous Vie privée

Le Centre Socio Culturel propose une séance de cinéma, un mardi sur deux. Le mardi 13 janvier, Vie privée sera diffusé à 20 h30 à la salle du Clos de l’Abbaye, un film de Rebecca Zlotowski, avec Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira. Résumé Lilian Steiner est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend la mort de l’une de ses patientes, elle se persuade qu’il s’agit d’un meurtre. Troublée, elle décide de mener son enquête. .

Salle du Clos de l’Abbaye Rue de la Poste Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

