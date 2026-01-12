Cinéma chez Nous Zootopie 2 Salle du Clos de l’Abbaye Airvault
Salle du Clos de l'Abbaye Rue de la Poste Airvault Deux-Sèvres
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-10
2026-02-10
Le Centre Socio Culturel propose une séance de cinéma, un mardi sur deux. Lors des vacances scolaires, deux films sont diffusés. Le mardi 10 février, Zootopie 2 sera projeté à 15 h, puis Chasse gardée 2 à 20 h 30, à la salle du Clos de l'Abbaye. Zotopie 2 est un film d'animation, d'aventure, une comédie, pour un public familial. Film de Byron Howard, Jared Bush. Avec les voix de Marie-Eugénie Maréchal, Ginnifer Goodwin, Alexis Victor. Résumé Les agents de police Judy Hopps et Nick Wilde doivent suivre la piste sinueuse d'un mystérieux reptile qui arrive à Zootopie et met la métropole des mammifères sens dessus dessous.
Salle du Clos de l'Abbaye Rue de la Poste Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
