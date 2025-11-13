Cinéma | Chien 51 | Landos Landos
Salle culturelle Landos Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-13 20:00:00
Paris a été divisé en 3 zones qui séparent les classes sociales et où l’IA ALMA a révolutionné le travail de la police. Jusqu’à ce que son inventeur soit assassiné et que Salia et Zem, deux policiers que tout oppose, soient forcés à collaborer …
Salle culturelle Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Paris has been divided into 3 zones that separate social classes, and where the AI ALMA has revolutionized police work. Until its inventor is murdered, and Salia and Zem, two policemen with nothing in common, are forced to collaborate …
German :
Paris wurde in drei Zonen aufgeteilt, die die sozialen Klassen voneinander trennen, und in denen die KI ALMA die Polizeiarbeit revolutioniert hat. Bis ihr Erfinder ermordet wird und die beiden gegensätzlichen Polizisten Salia und Zem gezwungen sind, zusammenzuarbeiten …
Italiano :
Parigi è stata divisa in 3 zone che separano le classi sociali e dove l’AI ALMA ha rivoluzionato il lavoro della polizia. Finché il suo inventore non viene assassinato e Salia e Zem, due poliziotti che non hanno nulla in comune, sono costretti a lavorare insieme…
Espanol :
París se ha dividido en 3 zonas que separan las clases sociales y donde la IA ALMA ha revolucionado el trabajo policial. Hasta que su inventor es asesinado y Salia y Zem, dos policías que no tienen nada en común, se ven obligados a trabajar juntos…
