Cinéma | Chien 51 Centre Culturel Langeac

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Début : 2025-11-21 20:30:00
fin : 2025-11-21

2025-11-21

1h 46min | Policier, Science Fiction, Thriller | De Cédric Jimenez | Par Cédric Jimenez, Olivier Demangel | Avec Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   lecinemalangeadois@gmail.com

English :

1h 46min | Crime, Science Fiction, Thriller | By Cédric Jimenez | By Cédric Jimenez, Olivier Demangel | With Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel

German :

1h 46min | Krimi, Science Fiction, Thriller | Von Cédric Jimenez | Von Cédric Jimenez, Olivier Demangel | Mit Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel

Italiano :

1h 46min | Crime, Science Fiction, Thriller | Di Cédric Jimenez | Di Cédric Jimenez, Olivier Demangel | Con Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel

Espanol :

1h 46min | Crimen, Ciencia Ficción, Suspense | Por Cédric Jimenez | Por Cédric Jimenez, Olivier Demangel | Con Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel

