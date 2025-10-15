Cinéma Chien 51 Saint-Affrique

Cinéma Chien 51 Saint-Affrique mercredi 15 octobre 2025.

Cinéma Chien 51

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Début : Mercredi 2025-10-15

fin : 2025-10-22

2025-10-15 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-04

Dans un futur proche, Paris a été divisé en 3 zones qui séparent les classes sociales et où l’intelligence artificielle ALMA a révolutionné le travail de la police

Jusqu’à ce que son inventeur soit assassiné et que Salia et Zem, deux policiers que tout oppose, soient forcés à collaborer pour mener l’enquête.

15 octobre 2025 en salle | 1h 46min | Policier, Science Fiction, Thriller

De Cédric Jimenez

| Par Cédric Jimenez, Olivier Demangel

Avec Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

English :

In the near future, Paris has been divided into 3 zones that separate social classes and where ALMA artificial intelligence has revolutionized police work

German :

In einer nahen Zukunft wurde Paris in drei Zonen aufgeteilt, die die sozialen Klassen voneinander trennen und in denen die künstliche Intelligenz ALMA die Polizeiarbeit revolutioniert hat

Italiano :

In un futuro prossimo, Parigi è stata divisa in 3 zone che separano le classi sociali e dove l’intelligenza artificiale ALMA ha rivoluzionato il lavoro della polizia

Espanol :

En un futuro próximo, París se ha dividido en 3 zonas que separan las clases sociales y donde la inteligencia artificial ALMA ha revolucionado el trabajo de la policía

