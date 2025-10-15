Cinéma Chien 51 Saint-Affrique
Cinéma Chien 51 Saint-Affrique mercredi 15 octobre 2025.
Cinéma Chien 51
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-10-15
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-15 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-27 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-01 2025-11-04
Dans un futur proche, Paris a été divisé en 3 zones qui séparent les classes sociales et où l’intelligence artificielle ALMA a révolutionné le travail de la police
Jusqu’à ce que son inventeur soit assassiné et que Salia et Zem, deux policiers que tout oppose, soient forcés à collaborer pour mener l’enquête.
15 octobre 2025 en salle | 1h 46min | Policier, Science Fiction, Thriller
De Cédric Jimenez
| Par Cédric Jimenez, Olivier Demangel
Avec Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel .
1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr
English :
In the near future, Paris has been divided into 3 zones that separate social classes and where ALMA artificial intelligence has revolutionized police work
German :
In einer nahen Zukunft wurde Paris in drei Zonen aufgeteilt, die die sozialen Klassen voneinander trennen und in denen die künstliche Intelligenz ALMA die Polizeiarbeit revolutioniert hat
Italiano :
In un futuro prossimo, Parigi è stata divisa in 3 zone che separano le classi sociali e dove l’intelligenza artificiale ALMA ha rivoluzionato il lavoro della polizia
Espanol :
En un futuro próximo, París se ha dividido en 3 zonas que separan las clases sociales y donde la inteligencia artificial ALMA ha revolucionado el trabajo de la policía
L’événement Cinéma Chien 51 Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-10-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)