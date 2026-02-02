cinéma chorale Ludovic salle de l’étoile Amou
cinéma chorale Ludovic salle de l’étoile Amou vendredi 20 février 2026.
cinéma chorale Ludovic
salle de l’étoile Avenue de la Digue Amou Landes
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Soirée sur le thème de la musique, dans le cadre de la programmation culturelle des Médiathèques La Musique, c’est fantastique
> 20h30 concert de la chorale AK’BELLA de Pomarez
> 21h00 film documentaire LUDOVIC
Soirée sur le thème de la musique, dans le cadre de la programmation culturelle des Médiathèques La Musique, c’est fantastique
> 20h30 concert de la chorale AK’BELLA de Pomarez
> 21h00 film documentaire LUDOVIC
Ludovic Tézier est l’un des plus grands barytons au monde. Des scènes prestigieuses à l’intimité de sa maison, se dévoilent à la fois toute l’exigence de ce travail et la profondeur d’âme qui l’habite. Ludovic nous révèle ce qui fait la voix exceptionnelle de Tézier; .
salle de l’étoile Avenue de la Digue Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : cinéma chorale Ludovic
An evening on the theme of music, as part of the Médiathèques cultural program La Musique, c’est fantastique
> 8:30pm: concert by the AK’BELLA choir from Pomarez
> 9:00 pm: documentary film LUDOVIC
L’événement cinéma chorale Ludovic Amou a été mis à jour le 2026-01-30 par Landes Chalosse