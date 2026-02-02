cinéma chorale Ludovic salle de l’étoile Amou

cinéma chorale Ludovic

salle de l’étoile Avenue de la Digue Amou Landes

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Soirée sur le thème de la musique, dans le cadre de la programmation culturelle des Médiathèques La Musique, c’est fantastique

> 20h30 concert de la chorale AK’BELLA de Pomarez

> 21h00 film documentaire LUDOVIC

Ludovic Tézier est l’un des plus grands barytons au monde. Des scènes prestigieuses à l’intimité de sa maison, se dévoilent à la fois toute l’exigence de ce travail et la profondeur d’âme qui l’habite. Ludovic nous révèle ce qui fait la voix exceptionnelle de Tézier; .

salle de l’étoile Avenue de la Digue Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

English : cinéma chorale Ludovic

An evening on the theme of music, as part of the Médiathèques cultural program La Musique, c’est fantastique

> 8:30pm: concert by the AK’BELLA choir from Pomarez

> 9:00 pm: documentary film LUDOVIC

