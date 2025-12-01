Cinéma Chroniques de nos vies ordinaires Cinéma La Bobine Quimperlé

Cinéma Chroniques de nos vies ordinaires

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Début : 2025-12-14 20:30:00

fin : 2025-12-14 23:00:00

2025-12-14

Chroniques de nos vies ordinaires Kézaco ? Autour de trois courts extraits sur des sujets qui interrogent notre vie de tous les jours, Chlorofilm et l’Artère vous proposent un échange à l’issue de la projection du film du jour, ce 14 décembre ce sera KIKA de Alexe Poukine, une jeune réalisatrice belge qui signe son premier film de fiction après des documentaires très remarqués comme Sauve qui peut sur la formation des soignants hospitaliers.

Synopsis : Alors qu’elle est enceinte, Kika perd brutalement l’homme qu’elle aime. Complètement fauchée, elle en vient à vendre ses petites culottes, avant de tenter sa chance dans un métier… déconcertant. Investie dans cette activité dont elle ignore à peu près tout, Kika entame sa remontée vers la lumière.

Forte de son expérience de documentariste, Alexe Poukine ancre son récit dans un réalisme social saisissant, en prenant soin d’éviter tout misérabilisme. Elle dessine le portrait complexe d’une jeune femme, assistante sociale jamais résignée, qui tente de garder le contrôle sur une situation personnelle qui menace de l’engloutir. Le film ne perd pas le ton de l’humour propre à l’esprit Belge et chemine vers un final tout à fait étonnant et bouleversant ! Ce film marque l’avènement d’une grande cinéaste. .

