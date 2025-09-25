Cinéma Ciné-débat « Olivia » Cinéma Le Select Granville
Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Début : 2025-09-25 20:00:00
fin : 2025-09-25 23:00:00
2025-09-25
La séance est organisée dans le cadre du festival Play It Again. Elle sera suivie d’un ciné-débat animé par la fondation Le Refuge qui héberge et accompagne les jeunes LGBT+ victimes de violences intrafamiliales. .
Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
