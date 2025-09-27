Cinéma -Ciné-débat « Paris Texas » Cinéma Le Select Granville

Cinéma -Ciné-débat « Paris Texas »

Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Séance dans le cadre du festival Play It Again.
Il y a aura une intervention de Benjamin Cocquenet, historien du cinéma à la suite de la projection.   .

Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27  granville@cine-movida.com

