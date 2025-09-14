Cinéma Ciné-fil « Princesse Mononoké » en 4k Cinéma Le Select Granville

Cinéma Ciné-fil « Princesse Mononoké » en 4k Cinéma Le Select Granville dimanche 14 septembre 2025.

Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Début : 2025-09-14 14:00:00
fin : 2025-09-14 16:00:00

2025-09-14

Ciné-fil « Princesse Mononoké » en 4k, en VF

Tricotez, crochetez, brodez au cinéma ! Les lumières seront adaptées. Aucun matériel ne sera fourni.   .

Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27  granville@cine-movida.com

