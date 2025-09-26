Cinéma | Ciné-Villers: Le Parc des merveilles Villers-Saint-Paul

2 Rue Victor Grignard Villers-Saint-Paul Oise

Début : 2025-09-26 18:30:00

fin : 2025-09-26 20:00:00

2025-09-26

Le centre socioculturel organise une soirée cinéma à 18h30 à la salle Henri Salvador avec la projection de Le Parc des merveilles »

Sorti en 2019, « Le Parc des Merveilles » raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June.

Un jour, le Parc prend vie..

Entrée libre venez en famille ou entre amis pour une super soirée ciné

Vendredi 26 septembre 2025 à 18h30

Salle Henri Salvador, 2 rue Victor Grignard 60870 Villers-saint-Paul

Durée: Film 1h25

Réservation conseillée 03 44 66 32 55 letraitdunion@villers-saint-paul.fr 0 .

2 Rue Victor Grignard Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France +33 3 44 66 32 55 letraitdunion@villers-saint-paul.fr

English :

The Centre Socioculturel is organizing a movie night at 6:30 p.m. at the Salle Henri Salvador with the screening of « Le Parc des Merveilles »

German :

Das soziokulturelle Zentrum organisiert einen Filmabend um 18:30 Uhr im Saal Henri Salvador mit der Vorführung von « Le Parc des merveilles »

Italiano :

Il centro socio-culturale organizza una serata cinematografica alle 18.30 nella Salle Henri Salvador con la proiezione di « Le Parc des merveilles »

Espanol :

El centro sociocultural organiza una velada cinematográfica a las 18.30 h en la sala Henri Salvador con la proyección de « Le Parc des merveilles »

