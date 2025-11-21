Cinéma Classe moyenne Arsague

Cinéma Classe moyenne

Mehdi a prévu de passer l’été dans la somptueuse demeure de ses beaux-parents. Mais dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple de gardiens de la villa. Comme Mehdi est issu d’un milieu modeste, il pense pouvoir mener les négociations entre les deux parties et ramener tout le monde à la raison. Pourtant, tout s’envenime… .

salle communale Arsague 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

English : Cinéma Classe moyenne

Mehdi has planned to spend the summer at his in-laws? sumptuous home. But as soon as he arrives, a conflict breaks out between his fiancée?s family and the villa?s janitor couple. As Mehdi comes from a modest background, he believes he can lead the negotiations between the two parties.

German : Cinéma Classe moyenne

Mehdi plant, den Sommer in der prächtigen Villa seiner Schwiegereltern zu verbringen. Doch schon bei seiner Ankunft bricht ein Konflikt zwischen der Familie seiner Verlobten und dem Hausmeisterpaar der Villa aus. Da Mehdi aus einfachen Verhältnissen stammt, glaubt er, die Verhandlungen zwischen den beiden Parteien führen zu können.

Italiano :

Mehdi ha programmato di trascorrere l’estate nella sontuosa casa dei suoceri. Ma appena arrivato, scoppia un conflitto tra la famiglia della sua fidanzata e la coppia che si occupa della villa. Mehdi, che proviene da un ambiente modesto, pensa di poter condurre le trattative tra le due parti.

Espanol : Cinéma Classe moyenne

Mehdi ha planeado pasar el verano en la suntuosa casa de sus suegros. Pero nada más llegar estalla un conflicto entre la familia de su prometida y la pareja que cuida de la villa. Como Mehdi procede de un entorno modesto, cree que puede dirigir las negociaciones entre las dos partes.

