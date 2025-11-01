Cinéma Classe Moyenne Carolles Carolles

Cinéma Classe Moyenne

Carolles 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-11-01 18:30:00

fin : 2025-11-01 20:00:00

Date(s) :

2025-11-01

Classe moyenne

1h 35min | Comédie

De Antony Cordier

Par Antony Cordier, Jean-Alain Laban

Avec Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia

Mehdi a prévu de passer un été tranquille dans la somptueuse demeure de ses beaux-parents. Mais dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple de gardiens de la villa. Comme Mehdi est issu d’un milieu modeste, il pense pouvoir mener les négociations entre les deux parties et ramener tout le monde à la raison. Pourtant, tout s’envenime… .

Carolles 45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 47 00 56 88 contact@carolles-animations.fr

