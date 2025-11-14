Cinéma Classe moyenne Le Bourg Échassières
Cinéma Classe moyenne Le Bourg Échassières vendredi 14 novembre 2025.
Cinéma Classe moyenne
Le Bourg Centre socioculturel Échassières Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
+16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Film de Antony Cordier avec Laurent Lafitte, Elodie Bouchez, Ramzy Bedia, Laure Calamy.
Le Bourg Centre socioculturel Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
English :
Film by Antony Cordier with Laurent Lafitte, Elodie Bouchez, Ramzy Bedia, Laure Calamy.
German :
Film von Antony Cordier mit Laurent Lafitte, Elodie Bouchez, Ramzy Bedia, Laure Calamy.
Italiano :
Film di Antony Cordier con Laurent Lafitte, Elodie Bouchez, Ramzy Bedia, Laure Calamy.
Espanol :
Película de Antony Cordier con Laurent Lafitte, Elodie Bouchez, Ramzy Bedia, Laure Calamy.
