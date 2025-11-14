Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Classe moyenne Le Bourg Échassières

Le Bourg Centre socioculturel Échassières Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

+16 ans

Début : 2025-11-14 20:30:00
Film de Antony Cordier avec Laurent Lafitte, Elodie Bouchez, Ramzy Bedia, Laure Calamy.
Le Bourg Centre socioculturel Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98  udaar03@wanadoo.fr

English :

Film by Antony Cordier with Laurent Lafitte, Elodie Bouchez, Ramzy Bedia, Laure Calamy.

German :

Film von Antony Cordier mit Laurent Lafitte, Elodie Bouchez, Ramzy Bedia, Laure Calamy.

Italiano :

Film di Antony Cordier con Laurent Lafitte, Elodie Bouchez, Ramzy Bedia, Laure Calamy.

Espanol :

Película de Antony Cordier con Laurent Lafitte, Elodie Bouchez, Ramzy Bedia, Laure Calamy.

