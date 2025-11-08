Cinéma Classe Moyenne Salle La Belinoise Laigné-en-Belin

Début : 2025-11-08 16:30:00

fin : 2025-11-08 18:30:00

2025-11-08

Séance de cinéma Classe moyenne le samedi 08 novembre à 16h30, Salle La Belinoise à Laigné-Saint-Gervais.

Projection du film Classe moyenne , le samedi 8 novembre à 16h30.

Salle La Belinoise à Laigné-Saint-Gervais.

Durée 1h35

Mehdi a prévu de passer un été tranquille dans la somptueuse demeure de ses beaux-parents. Mais dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple de gardiens de la villa. Comme Mehdi est issu d’un milieu modeste, il pense pouvoir mener les négociations entre les deux parties et ramener tout le monde à la raison. Pourtant, tout s’envenime… .

Salle La Belinoise Rue Noé Gourdé Laigné-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire

English :

Movie screening of Classe moyenne on Saturday, November 08 at 4:30pm, Salle La Belinoise in Laigné-Saint-Gervais.

German :

Filmvorführung Classe moyenne am Samstag, den 08. November um 16:30 Uhr, Salle La Belinoise in Laigné-Saint-Gervais.

Italiano :

Proiezione cinematografica Middle Class sabato 08 novembre alle 16.30, Salle La Belinoise a Laigné-Saint-Gervais.

Espanol :

Proyección de cine Clase media el sábado 8 de noviembre a las 16.30 horas, en la Sala La Belinoise de Laigné-Saint-Gervais.

