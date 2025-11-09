Cinéma Classe moyenne Espace Animation Les Houches
Cinéma Classe moyenne
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Début : 2025-11-09 17:30:00
2025-11-09
Classe moyenne , de Antony Cordier avec Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia, Laure Calamy France 2025 Durée 1h35 min
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
English :
Classe moyenne , by Antony Cordier with Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia, Laure Calamy France 2025 ? Running time: 1h35 min
German :
Classe moyenne , von Antony Cordier mit Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia, Laure Calamy Frankreich 2025 ? Dauer: 1h35 min
Italiano :
Classe moyenne , di Antony Cordier con Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia, Laure Calamy Francia 2025 ? Durata: 1h35 min
Espanol :
Classe moyenne , de Antony Cordier con Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia, Laure Calamy Francia 2025 ? Duración: 1h35 min
