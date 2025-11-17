Cinéma Classe moyenne

Saint-Mars-la-Brière Sarthe

2025-11-17 20:00:00

2025-11-17

Mehdi a prévu de passer un été tranquille dans la somptueuse demeure de ses beaux-parents.

Mais dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple de gardiens de la villa.

Comme Mehdi est issu d’un milieu modeste, il pense pouvoir mener les négociations entre les deux parties et ramener tout le monde à la raison. Pourtant, tout s’envenime…

Une satire sociale truculente qui voit s’affronter une famille bourgeoise et une famille pauvre.

Avec Laurent Lafitte, Élodie Bouchez, Ramzy Bedia. .

Espace du Narais Saint-Mars-la-Brière 72470 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 70 23

