Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Classe moyenne Espace socioculturel Valigny

Cinéma Classe moyenne Espace socioculturel Valigny lundi 10 novembre 2025.

Cinéma Classe moyenne

Espace socioculturel 15 route d’Ainay Valigny Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

+16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-10 20:30:00
fin : 2025-11-10

Date(s) :
2025-11-10

Film de Antony Cordier avec Laurent Lafitte, Ramzy Bedia, Laure Calamy, Elodie Bouchez.
  .

Espace socioculturel 15 route d’Ainay Valigny 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98  udaar03@wanadoo.fr

English :

Film by Antony Cordier with Laurent Lafitte, Ramzy Bedia, Laure Calamy, Elodie Bouchez.

German :

Film von Antony Cordier mit Laurent Lafitte, Ramzy Bedia, Laure Calamy, Elodie Bouchez.

Italiano :

Film di Antony Cordier con Laurent Lafitte, Ramzy Bedia, Laure Calamy, Elodie Bouchez.

Espanol :

Película de Antony Cordier con Laurent Lafitte, Ramzy Bedia, Laure Calamy, Elodie Bouchez.

L’événement Cinéma Classe moyenne Valigny a été mis à jour le 2025-10-22 par Montluçon Tourisme