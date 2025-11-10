Cinéma Classe moyenne Espace socioculturel Valigny
Cinéma Classe moyenne Espace socioculturel Valigny lundi 10 novembre 2025.
Cinéma Classe moyenne
Espace socioculturel 15 route d’Ainay Valigny Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
+16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-10 20:30:00
fin : 2025-11-10
Date(s) :
2025-11-10
Film de Antony Cordier avec Laurent Lafitte, Ramzy Bedia, Laure Calamy, Elodie Bouchez.
Espace socioculturel 15 route d’Ainay Valigny 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
English :
Film by Antony Cordier with Laurent Lafitte, Ramzy Bedia, Laure Calamy, Elodie Bouchez.
German :
Film von Antony Cordier mit Laurent Lafitte, Ramzy Bedia, Laure Calamy, Elodie Bouchez.
Italiano :
Film di Antony Cordier con Laurent Lafitte, Ramzy Bedia, Laure Calamy, Elodie Bouchez.
Espanol :
Película de Antony Cordier con Laurent Lafitte, Ramzy Bedia, Laure Calamy, Elodie Bouchez.
