Cinéma Clères vendredi 24 octobre 2025.

Côte du Mont Blanc Clères Seine-Maritime

Au sein de l’Espace Clara de Clères, venez découvrir une fois par mois des films récents au cœur de votre commune.
Vendredi 24 octobre 2025 seront programmées deux séances:
-15 h 30 Les bad guys 2I
– 18h00 Regarde   .

Côte du Mont Blanc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 23 31 

