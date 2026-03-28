Cinéma : Club des petits cinéphiles Maison de la culture du Japon à Paris Paris
Cinéma : Club des petits cinéphiles Maison de la culture du Japon à Paris Paris jeudi 23 avril 2026.
Jeudi 23 avril à 14h
Si tu tends l’oreille
De Yoshifumi Kondo / 2016 / 1h41 / Blu-Ray / VF / À partir de 7 ans
La jeune Shizuku adore
lire des romans qu’elle emprunte à la bibliothèque. Un jour, elle remarque
qu’un mystérieux Seiji Amasawa lit les mêmes livres avant elle.
Jeudi
23 avril à 16h30
Sing a bit of harmony
De Yasuhiro
Yoshiura / 2021 / 1h49 /
DCP / VOSTF / À partir de 10 ans
La belle et mystérieuse Shion devient
rapidement populaire au lycée. Cependant, elle s’avère être une IA en phase
secrète de test !
Vendredi 24 avril à 14h
Lou
et l’île aux sirènes
De Masaaki Yuasa / 2017 / 1h52 / DCP / VF / À
partir de 8 ans / Photo ©2017 Lu Film partners
Dans
un village de pêcheurs, Kai fait de la musique électronique et se lie d’amitié
avec une sirène attirée par sa musique… Cristal du long métrage au Festival
d’animation d’Annecy 2017.
Vendredi 24 avril à 16h30
On-Gaku
: Notre rock !
De Kenji Iwaisawa / 2020 / 1h11 / DCP / VOSTF / À partir de 12 ans
Une bande de lycéens
marginaux décide de créer un groupe de musique, sans savoir jouer.
Samedi 25 avril à 14h
Blue Giant
De Yuzuru Tachikawa / 2023 / 2h / DCP / VOSTF
/ À partir de 10 ans / Photo © 2023 BLUE GIANT Movie Project
Un jeune
saxophoniste quitte Sendai et entraîne ses partenaires dans son rêve de jouer
dans un prestigieux club de jazz de Tokyo.
Samedi 25 avril à 16h30
BELLE
De Mamoru Hosoda / 2021 / 2h02 / DCP/ VOSTF
/ À partir de 10 ans
Suzu est une ado d’une petite ville
de montagne. Mais dans le monde virtuel de U, elle devient Belle, une icône
musicale aux 5 milliards de followers…
Jeudi 30 avril à 14h
Aya et la sorcière
De Gorô Miyazaki / 2021 / 1h22 / DCP
/ VF / À partir de 7 ans
Aya grandit dans un
orphelinat douillet. Un jour, un couple étrange vient l’adopter… Une aventure
extraordinaire l’attend car ses prétendus parents sont des sorciers !
Jeudi 30 avril à 16h30
One Piece RED
De Goro Taniguchi / 2022 / 1h55 / Blu-ray /
VOSTF / À partir de 10 ans
Luffy et son équipage
s’apprêtent à assister à un festival de musique. La chanteuse la plus populaire
du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. La puissance de sa
voix pourrait bien changer le monde…
Samedi 2 mai à 14h
INU-OH
De Masaaki Yuasa / 2022 / 1h38 / DCP / VOSTF / À partir de 13 ans
lnu-oh a une particularité
physique l’obligeant à cacher tout son corps. Sa vie de paria change lorsqu’il
rencontre un joueur de biwa aveugle. Ils créent un duo qui fascine les
foules, au risque de déranger l’ordre établi.
Samedi 2 mai à 16h30
Gauche le violoncelliste
De Isao Takahata / 1982 / 1h03 / Blu-ray / VOSTF / À partir de 6 ans
Un
violoncelliste maladroit et timide souhaite égaler un jour son modèle :
Beethoven. Il va se faire aider par un groupe de petits animaux…
Projection de différents films d’animation japonais autour du thème « la musique » !
Le samedi 02 mai 2026
de 16h30 à 17h30
Le samedi 02 mai 2026
de 14h00 à 15h40
Le jeudi 30 avril 2026
de 16h30 à 18h30
Le jeudi 30 avril 2026
de 14h00 à 15h25
Du jeudi 23 avril 2026 au samedi 25 avril 2026 :
jeudi, vendredi, samedi
de 16h30 à 18h30
jeudi, vendredi, samedi
de 14h00 à 16h00
payant
Tarif unique : 3 € la projection / Gratuit pour les groupes de plus de 10 enfants (resagroupe@mcjp.fr)
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-23T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-02T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T16:00:00+02:00;2026-04-23T16:30:00+02:00_2026-04-23T18:30:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T16:00:00+02:00;2026-04-24T16:30:00+02:00_2026-04-24T18:30:00+02:00;2026-04-25T14:00:00+02:00_2026-04-25T16:00:00+02:00;2026-04-25T16:30:00+02:00_2026-04-25T18:30:00+02:00;2026-04-30T14:00:00+02:00_2026-04-30T15:25:00+02:00;2026-04-30T16:30:00+02:00_2026-04-30T18:30:00+02:00;2026-05-02T14:00:00+02:00_2026-05-02T15:40:00+02:00;2026-05-02T16:30:00+02:00_2026-05-02T17:30:00+02:00
Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 101 bis Quai Jacques ChiracParis
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