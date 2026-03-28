Cinéma : Club des petits cinéphiles Maison de la culture du Japon à Paris Paris

Jeudi 23 avril à 14h

Si tu tends l’oreille

De Yoshifumi Kondo / 2016 / 1h41 / Blu-Ray / VF / À partir de 7 ans

La jeune Shizuku adore

lire des romans qu’elle emprunte à la bibliothèque. Un jour, elle remarque

qu’un mystérieux Seiji Amasawa lit les mêmes livres avant elle.

Jeudi

23 avril à 16h30

Sing a bit of harmony

De Yasuhiro

Yoshiura / 2021 / 1h49 /

DCP / VOSTF / À partir de 10 ans

La belle et mystérieuse Shion devient

rapidement populaire au lycée. Cependant, elle s’avère être une IA en phase

secrète de test !

Vendredi 24 avril à 14h

Lou

et l’île aux sirènes

De Masaaki Yuasa / 2017 / 1h52 / DCP / VF / À

partir de 8 ans / Photo ©2017 Lu Film partners

Dans

un village de pêcheurs, Kai fait de la musique électronique et se lie d’amitié

avec une sirène attirée par sa musique… Cristal du long métrage au Festival

d’animation d’Annecy 2017.

Vendredi 24 avril à 16h30

On-Gaku

: Notre rock !

De Kenji Iwaisawa / 2020 / 1h11 / DCP / VOSTF / À partir de 12 ans

Une bande de lycéens

marginaux décide de créer un groupe de musique, sans savoir jouer.

Samedi 25 avril à 14h

Blue Giant

De Yuzuru Tachikawa / 2023 / 2h / DCP / VOSTF

/ À partir de 10 ans / Photo © 2023 BLUE GIANT Movie Project

Un jeune

saxophoniste quitte Sendai et entraîne ses partenaires dans son rêve de jouer

dans un prestigieux club de jazz de Tokyo.

Samedi 25 avril à 16h30

BELLE

De Mamoru Hosoda / 2021 / 2h02 / DCP/ VOSTF

/ À partir de 10 ans

Suzu est une ado d’une petite ville

de montagne. Mais dans le monde virtuel de U, elle devient Belle, une icône

musicale aux 5 milliards de followers…

Jeudi 30 avril à 14h

Aya et la sorcière

De Gorô Miyazaki / 2021 / 1h22 / DCP

/ VF / À partir de 7 ans

Aya grandit dans un

orphelinat douillet. Un jour, un couple étrange vient l’adopter… Une aventure

extraordinaire l’attend car ses prétendus parents sont des sorciers !

Jeudi 30 avril à 16h30

One Piece RED

De Goro Taniguchi / 2022 / 1h55 / Blu-ray /

VOSTF / À partir de 10 ans

Luffy et son équipage

s’apprêtent à assister à un festival de musique. La chanteuse la plus populaire

du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. La puissance de sa

voix pourrait bien changer le monde…

Samedi 2 mai à 14h

INU-OH

De Masaaki Yuasa / 2022 / 1h38 / DCP / VOSTF / À partir de 13 ans

lnu-oh a une particularité

physique l’obligeant à cacher tout son corps. Sa vie de paria change lorsqu’il

rencontre un joueur de biwa aveugle. Ils créent un duo qui fascine les

foules, au risque de déranger l’ordre établi.

Samedi 2 mai à 16h30

Gauche le violoncelliste

De Isao Takahata / 1982 / 1h03 / Blu-ray / VOSTF / À partir de 6 ans

Un

violoncelliste maladroit et timide souhaite égaler un jour son modèle :

Beethoven. Il va se faire aider par un groupe de petits animaux…

Projection de différents films d’animation japonais autour du thème « la musique » !

Le samedi 02 mai 2026

de 16h30 à 17h30

Le samedi 02 mai 2026

de 14h00 à 15h40

Le jeudi 30 avril 2026

de 16h30 à 18h30

Le jeudi 30 avril 2026

de 14h00 à 15h25

Du jeudi 23 avril 2026 au samedi 25 avril 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 16h30 à 18h30

jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 16h00

payant

Tarif unique : 3 € la projection / Gratuit pour les groupes de plus de 10 enfants (resagroupe@mcjp.fr)

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-23T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-02T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T16:00:00+02:00;2026-04-23T16:30:00+02:00_2026-04-23T18:30:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T16:00:00+02:00;2026-04-24T16:30:00+02:00_2026-04-24T18:30:00+02:00;2026-04-25T14:00:00+02:00_2026-04-25T16:00:00+02:00;2026-04-25T16:30:00+02:00_2026-04-25T18:30:00+02:00;2026-04-30T14:00:00+02:00_2026-04-30T15:25:00+02:00;2026-04-30T16:30:00+02:00_2026-04-30T18:30:00+02:00;2026-05-02T14:00:00+02:00_2026-05-02T15:40:00+02:00;2026-05-02T16:30:00+02:00_2026-05-02T17:30:00+02:00

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 101 bis Quai Jacques ChiracParis

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