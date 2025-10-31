CINÉMA COCO Grenade

CINÉMA COCO Grenade vendredi 31 octobre 2025.

CINÉMA COCO

L’ENTRACT CINÉMA Grenade Haute-Garonne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Coco

Miguel adore la musique … mais sa famille l’interdit ! Lors de la fête des morts, il se retrouve dans le monde des morts et part à la rencontre de ses ancêtres. Entre chansons et secrets de famille, il découvrira que la musique et l’amour des siens traversent le temps. 5.5 .

L’ENTRACT CINÉMA Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 74 62 34 contact@grenadecinema.fr

