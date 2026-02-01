Cinéma | Cocoon Centre Culturel Langeac
Cinéma | Cocoon Centre Culturel Langeac vendredi 27 février 2026.
Cinéma | Cocoon
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 14:30:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
1h 57min | Drame, Science Fiction | De Ron Howard | Par Tom Benedek | Avec Don Ameche, Wilford Brimley, Brian Dennehy
.
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lecinemalangeadois@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
1h 57min | Drama, Science Fiction | By Ron Howard | By Tom Benedek | With Don Ameche, Wilford Brimley, Brian Dennehy
L’événement Cinéma | Cocoon Langeac a été mis à jour le 2026-01-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier