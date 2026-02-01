Cinéma | Cocoon Centre Culturel Langeac

Cinéma | Cocoon Centre Culturel Langeac vendredi 27 février 2026.

Cinéma | Cocoon

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 14:30:00
fin : 2026-02-27

Date(s) :
2026-02-27

1h 57min | Drame, Science Fiction | De Ron Howard | Par Tom Benedek | Avec Don Ameche, Wilford Brimley, Brian Dennehy
  .

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   lecinemalangeadois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

1h 57min | Drama, Science Fiction | By Ron Howard | By Tom Benedek | With Don Ameche, Wilford Brimley, Brian Dennehy

L’événement Cinéma | Cocoon Langeac a été mis à jour le 2026-01-30 par Communauté de communes des rives Haut-Allier