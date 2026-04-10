Cinéma Compostelle Salle des fêtes Mouchard

Mouchard

Cinéma Compostelle

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura

Tarif : 1 – 1 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Jeudi 7 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard

De Yann Samuell

Avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey

Comédie dramatique France 1h54

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Inspiré d’une histoire vraie. .

Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 animation@valdamour.com

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English : Cinéma Compostelle

L’événement Cinéma Compostelle Mouchard a été mis à jour le 2026-04-10 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR