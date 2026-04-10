Cinéma Compostelle Salle des fêtes Mouchard
Cinéma Compostelle Salle des fêtes Mouchard jeudi 7 mai 2026.
Mouchard
Cinéma Compostelle
Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard Jura
Tarif : 1 – 1 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:30:00
fin : 2026-05-07
Date(s) :
2026-05-07
Jeudi 7 mai à 20h30 à la salle des fêtes de Mouchard
De Yann Samuell
Avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey
Comédie dramatique France 1h54
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.
Inspiré d’une histoire vraie. .
Salle des fêtes 3 Rue Léopold Alixant Mouchard 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 animation@valdamour.com
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English : Cinéma Compostelle
L’événement Cinéma Compostelle Mouchard a été mis à jour le 2026-04-10 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR