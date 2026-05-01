CINEMA COMPOSTELLE Route de Fourquevaux Préserville

Préserville

CINEMA COMPOSTELLE

Route de Fourquevaux PRESERVILLE Préserville Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Le cinéma se déplace à Préserville. Retrouvez le film Compostelle pour une soirée riche en émotions.

Un film de Yann Samuell avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey .

Comédie, drame.

Synopsis:

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Le paiement se fait directement à la caisse (espèces, chèques uniquement). 7 .

Route de Fourquevaux PRESERVILLE Préserville 31570 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 82 28

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English :

The cinema moves to Préserville. Watch the film Compostelle for an evening rich in emotion.

L’événement CINEMA COMPOSTELLE Préserville a été mis à jour le 2026-05-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE