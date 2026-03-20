Cinéma Compostelle

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Inspiré d’une histoire vraie.

1 avril 2026 en salle | Comédie, Drame

De Yann Samuell | Par Yann Samuell

Avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey .

1 Boulevard Carnot Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 02 10 essa12@orange.fr

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English :

Fred and Adam, a troubled teenager, don’t know each other. However, thanks to an association, they are undertaking the pilgrimage to Santiago de Compostela together.

L’événement Cinéma Compostelle Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-03-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)