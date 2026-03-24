Cinéma Conférence à Bugeat Les abeilles sauvages

Place du champ de Foire Bugeat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Venez assister à la conférence sur les abeilles sauvages présentée par Audric Le Meytour de l’Office Français de la Biodiversite, suivie de trois courtes vidéos. .

Place du champ de Foire Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 34

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English : Cinéma Conférence à Bugeat Les abeilles sauvages

L’événement Cinéma Conférence à Bugeat Les abeilles sauvages Bugeat a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze