Cinéma Conférence à Bugeat Les abeilles sauvages Bugeat
Cinéma Conférence à Bugeat Les abeilles sauvages Bugeat mercredi 1 avril 2026.
Cinéma Conférence à Bugeat Les abeilles sauvages
Place du champ de Foire Bugeat Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Venez assister à la conférence sur les abeilles sauvages présentée par Audric Le Meytour de l’Office Français de la Biodiversite, suivie de trois courtes vidéos. .
Place du champ de Foire Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 34
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English : Cinéma Conférence à Bugeat Les abeilles sauvages
L’événement Cinéma Conférence à Bugeat Les abeilles sauvages Bugeat a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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