Cinéma-Conférence Documentaire Des grenouilles sur le toit, migrer avec les grues Auditorium du Forum des Marais Atlantiques Rochefort jeudi 5 février 2026.
Auditorium du Forum des Marais Atlantiques 2 quai aux Vivres Rochefort Charente-Maritime
Début : 2026-02-05 18:00:00
fin : 2026-02-05 20:00:00
2026-02-05
Projection du film documentaire Des grenouilles sur le toit , suivie d’une conférence sur les oiseaux migrateurs, organisée dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides.
Auditorium du Forum des Marais Atlantiques 2 quai aux Vivres Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 85 38 qjordan-meille@forum-marais-atl.com
English : Film Conference: Documentary Frogs on the Roof, Migrating with the cranes
Screening of the documentary film ‘Frogs on the Roof’, followed by a lecture on migratory birds, organised as part of World Wetlands Day.
