Cinéma-Conférence Documentaire Des grenouilles sur le toit, migrer avec les grues Auditorium du Forum des Marais Atlantiques Rochefort

Cinéma-Conférence Documentaire Des grenouilles sur le toit, migrer avec les grues

Auditorium du Forum des Marais Atlantiques 2 quai aux Vivres Rochefort Charente-Maritime

Début : 2026-02-05 18:00:00

fin : 2026-02-05 20:00:00

2026-02-05

Projection du film documentaire Des grenouilles sur le toit , suivie d’une conférence sur les oiseaux migrateurs, organisée dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides.

Auditorium du Forum des Marais Atlantiques 2 quai aux Vivres Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 85 38 qjordan-meille@forum-marais-atl.com

English : Film Conference: Documentary Frogs on the Roof, Migrating with the cranes

Screening of the documentary film ‘Frogs on the Roof’, followed by a lecture on migratory birds, organised as part of World Wetlands Day.

