CINÉMA/CONFÉRENCE PEUPLES DU FROID, SIBÉRIE, MONGOLIE, HIMALAYA Palavas-les-Flots

CINÉMA/CONFÉRENCE PEUPLES DU FROID, SIBÉRIE, MONGOLIE, HIMALAYA

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

2026-03-12

18h Cinéma/Conférence Peuples du froid, Sibérie, Mongolie, Himalaya de Jacques Ducoin

www.altairconferences.com ou 04 67 50 42 23

Immersion chez les Nenets, derniers nomades de Sibérie

Rencontre avec le peuple Tsaatan de Mongolie

Chez les Kazakhs et aigliers de l’Altaï mongol

Retour en terre Bouddhiste (Ladakh Zanskar)

Aventure sur le fleuve gelé

Retrouvailles émouvantes avec une famille après 25 ans !

Attiré par le Grand Nord et les espaces sauvages depuis ses lectures d’enfance, Jacques Ducoin aime y rencontrer les peuples qui y survivent ainsi que la faune qui a su s’y adapter. Pas étonnant qu’un beau jour il jalonne les sentiers escarpés du Zanskar pour rencontrer une famille, au cœur de l’Himalaya indien, et qu’il y retourne en hiver, en marchant sur le fleuve gelé. Pas étonnant non plus qu’après ses nombreuses expériences en Alaska et au Yukon, à cheval, en traîneau à chien, en kayak et en canoë, il entraîne sa femme Catherine pendant plusieurs semaines dans une cabane de trappeur en plein cœur de la nature. Leurs voyages les ont menés au Groenland, au Spitzberg et en Sibérie à la rencontre des derniers nomades éleveurs de rennes, et en Mongolie auprès des Kazakhs et aigliers de l’Altaï. Photographe et réalisateur, Jacques aime partager sa passion et ses émotions. Catherine écrit des romans, inspirée par leurs découvertes et leurs rencontres. Ils nous livrent aujourd’hui quelques pépites de la vie en Nord. .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie altairconferences@gmail.com

6pm Film/Conference People of the cold, Siberia, Mongolia, Himalayas by Jacques Ducoin

