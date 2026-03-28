Cinéma conférence Side to Side Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre

Cinéma conférence Side to Side

Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

François et Marc sont cousins. Il y a dix ans, François est victime d’un grave accident de la route. Les médecins sont pessimistes. Il se réveille après des mois de coma, handicapé mais bien vivant.

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Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 62 95

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English :

François and Marc are cousins. Ten years ago, François was involved in a serious road accident. The doctors were pessimistic. He wakes up after months in a coma, disabled but very much alive.

L’événement Cinéma conférence Side to Side Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême