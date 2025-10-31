Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma | Conjuring l’heure du jugement Centre Culturel Langeac

Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Début : 2025-10-31 20:30:00
2h 15min | Epouvante-horreur | De Michael Chaves | Par David Leslie Johnson-McGoldrick, Richard Naing | Avec Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mia Tomlinson
Centre Culturel 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   lecinemalangeadois@gmail.com

English :

2h 15min | Epouvante-horreur | By Michael Chaves | By David Leslie Johnson-McGoldrick, Richard Naing | With Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mia Tomlinson

German :

2h 15min | Horror-Horror | Von Michael Chaves | Von David Leslie Johnson-McGoldrick, Richard Naing | Mit Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mia Tomlinson

Italiano :

2h 15min | Epouvante-horreur | Di Michael Chaves | Di David Leslie Johnson-McGoldrick, Richard Naing | Con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mia Tomlinson

Espanol :

2h 15min | Epouvante-horreur | De Michael Chaves | De David Leslie Johnson-McGoldrick, Richard Naing | Con Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mia Tomlinson

