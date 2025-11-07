Cinéma Connemara

18 route de Troyes Chaource Aube

Tarif : – – Eur

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 19:30:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Vendredi 7 novembre CHAOURCE Cinéma Connemara . A 19h30 au collège Amadis Jamyn, entrée face au Bi1.

Connemara de Alex Lutz avec Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin Issue d’un milieu modeste, Hélène a quitté depuis longtemps les Vosges. Aujourd’hui, elle a la quarantaine. Un burn-out brutal l’oblige a quitter Paris, revenir là où elle a grandi, entre Nancy et Epinal. Elle s’installe avec sa famille, retrouve un bon travail, la qualité de vie en somme… Un soir, sur le parking d’un restaurant franchisé, elle aperçoit un visage connu, Christophe Marchal, le bel Hockeyeur des années lycées. Christophe, ce lointain objet de désir, une liaison qu’Hélène n’avait pas vue venir… Dans leurs étreintes, ce sont deux France, deux mondes désormais étrangers qui rêvent de s’aimer. Cette idylle, cette île leur sera-t-elle possible ?

7 € tarif plein 4 € tarif réduit Carte 25 € = 5 places

Renseignements https://cineliguechampagne.org/ 7 .

18 route de Troyes Chaource 10210 Aube Grand Est +33 3 25 40 03 62

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cinéma Connemara Chaource a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance