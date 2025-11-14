Cinéma cycle japanime Scarlet et l’éternité aux Templiers Place du Temple Montélimar
Cinéma cycle japanime Scarlet et l’éternité aux Templiers Place du Temple Montélimar vendredi 17 avril 2026.
Cinéma cycle japanime Scarlet et l’éternité aux Templiers
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Scarlet et l’éternité est un film d’animation japonais réalisé par Mamoru Hosoda.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Scarlet and Eternity is a Japanese animated film directed by Mamoru Hosoda.
