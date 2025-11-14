Cinéma cycle japanime Scarlet et l’éternité aux Templiers Place du Temple Montélimar

Cinéma cycle japanime Scarlet et l’éternité aux Templiers

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17

2026-04-17

Scarlet et l’éternité est un film d’animation japonais réalisé par Mamoru Hosoda.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Scarlet and Eternity is a Japanese animated film directed by Mamoru Hosoda.

