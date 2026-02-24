Cinéma Cycle Nakache-Toledano Quai des Antilles Le Havre

Cinéma Cycle Nakache-Toledano

Cinéma Pathé (Docks Vauban) Le Havre

Début : Jeudi 2026-03-04 19:00:00

fin : 2026-03-06

2026-03-04

Le cinéma Pathé Docks Vauban met à l’honneur le duo Olivier Nakache & Éric Toledano à travers un cycle de trois films

4 mars 19h Nos jours heureux

5 mars 19h Le Sens de la fête

6 mars 19h Intouchables

Trois soirées pour (re)découvrir un cinéma sensible et plein d’humour sur grand écran. .

