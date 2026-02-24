Cinéma Cycle Nakache-Toledano Quai des Antilles Le Havre
Quai des Antilles Cinéma Pathé (Docks Vauban) Le Havre Seine-Maritime
Début : Jeudi Jeudi 2026-03-04 19:00:00
fin : 2026-03-06
2026-03-04
Le cinéma Pathé Docks Vauban met à l’honneur le duo Olivier Nakache & Éric Toledano à travers un cycle de trois films
4 mars 19h Nos jours heureux
5 mars 19h Le Sens de la fête
6 mars 19h Intouchables
Trois soirées pour (re)découvrir un cinéma sensible et plein d’humour sur grand écran. .
