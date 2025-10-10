Cinéma d’animation et calligraphie persane au château de Saumur Saumur

Cinéma d’animation et calligraphie persane au château de Saumur Saumur vendredi 10 octobre 2025.

Cinéma d’animation et calligraphie persane au château de Saumur

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 9.5 – 9.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 19:30:00

fin : 2025-10-10 21:30:00

Date(s) :

2025-10-10

Cinéma d’animation et calligraphie persane

Yossof & Zolaukha, 2020, réalisation Patrick Pleutin, production Afghan Culture Museum

Entre narration traditionnelle des poèmes afghans du 15e siècle et usage des technologies multimédia d’aujourd’hui, le court métrage d’animation entraîne le spectateur dans les pages enluminées d’un manuscrit conservé à Kaboul mais désormais inaccessible. Le film sensibilise à la protection d’un héritage culturel fragile. La projection est suivie d’une performance autour de la calligraphie persane.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 10 octobre 2025 de 19h30 à 21h30. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr

English :

Animation and Persian calligraphy

Yossof & Zolaukha, 2020, directed by Patrick Pleutin, produced by Afghan Culture Museum

German :

Animationsfilm und persische Kalligraphie

Yossof & Zolaukha, 2020, Regie Patrick Pleutin, Produktion Afghan Culture Museum

Italiano :

Film d’animazione e calligrafia persiana

Yossof & Zolaukha, 2020, regia di Patrick Pleutin, prodotto dal Museo della Cultura Afghana

Espanol :

Película de animación y caligrafía persa

Yossof & Zolaukha, 2020, dirigida por Patrick Pleutin, producida por Afghan Culture Museum

L’événement Cinéma d’animation et calligraphie persane au château de Saumur Saumur a été mis à jour le 2025-08-25 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME