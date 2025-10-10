Cinéma d’animation et calligraphie persane au château de Saumur Saumur
Cinéma d’animation et calligraphie persane
Yossof & Zolaukha, 2020, réalisation Patrick Pleutin, production Afghan Culture Museum
Entre narration traditionnelle des poèmes afghans du 15e siècle et usage des technologies multimédia d’aujourd’hui, le court métrage d’animation entraîne le spectateur dans les pages enluminées d’un manuscrit conservé à Kaboul mais désormais inaccessible. Le film sensibilise à la protection d’un héritage culturel fragile. La projection est suivie d’une performance autour de la calligraphie persane.
Vendredi 10 octobre 2025 de 19h30 à 21h30. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 24 40 chateau@saumur.fr
English :
Animation and Persian calligraphy
Yossof & Zolaukha, 2020, directed by Patrick Pleutin, produced by Afghan Culture Museum
German :
Animationsfilm und persische Kalligraphie
Yossof & Zolaukha, 2020, Regie Patrick Pleutin, Produktion Afghan Culture Museum
Italiano :
Film d’animazione e calligrafia persiana
Yossof & Zolaukha, 2020, regia di Patrick Pleutin, prodotto dal Museo della Cultura Afghana
Espanol :
Película de animación y caligrafía persa
Yossof & Zolaukha, 2020, dirigida por Patrick Pleutin, producida por Afghan Culture Museum
