Cinéma dans les Vignes 2025 Château La Coste Le Puy-Sainte-Réparade

Cinéma dans les Vignes 2025

Vendredi 11 juillet 2025 de 20h à 23h30.

La Vie Aquatique Par Wes Anderson Film diffusé en version originale sous-titrée en français.

Vendredi 18 juillet 2025 de 20h à 23h30.

Big Night Par Campbell Scott & Stanley Tucci Film diffusé en version originale sous-titrée en français.

Vendredi 25 juillet 2025 de 20h à 23h30.

Portrait de la jeune fille en feu Par Céline Sciamma Film diffusé en version française.

Vendredi 1er août 2025 de 20h à 23h30.

Le Magicien d’Oz Par Victor Fleming Film diffusé en version originale sous-titrée en français.

Vendredi 8 août 2025 de 20h à 23h30.

Wonka Par Paul King Film diffusé en version originale sous-titrée en français.

Vendredi 15 août 2025 de 20h à 23h30.

Le Comte de Monte-Cristo Par Alexandre de La Patellière & Matthieu Delaporte Film diffusé en version française. Château La Coste 2750 RTE de la Cride, 13610 Le Puy-Sainte-Réparade Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : Vendredi 2025-07-11 20:00:00

fin : 2025-07-11 23:30:00

Date(s) :

2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15

Cinéma dans les Vignes revient cet été à Château La Coste ! Profitez d’une séance en plein air sous les étoiles, entouré d’art et de nature. Rendez-vous à partir du 11 juillet.

Cinéma dans les Vignes revient cet été !



Château La Coste vous invite à profiter des soirées estivales sous le ciel étoilé de Provence. Entourés d’oeuvres d’art, découvrez ou redécouvrez des grands classiques du cinéma français et international.



20h Accueil et Bar à Vin La Coste

21h30 Séance (Le Comte de Monté Cristo à 21h00) .

Château La Coste 2750 RTE de la Cride, 13610 Le Puy-Sainte-Réparade Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Cinéma dans les Vignes returns to Château La Coste this summer! Enjoy an open-air screening under the stars, surrounded by art and nature. See you from July 11.

German :

Cinéma dans les Vignes kehrt diesen Sommer nach Château La Coste zurück! Genießen Sie eine Vorstellung unter freiem Himmel unter den Sternen, umgeben von Kunst und Natur. Treffpunkt ab dem 11. Juli.

Italiano :

Il Cinéma dans les Vignes torna a Château La Coste quest’estate! Godetevi una proiezione all’aperto sotto le stelle, circondati da arte e natura. Ci vediamo dall’11 luglio.

Espanol :

Cinéma dans les Vignes vuelve al Château La Coste este verano Disfrute de una proyección al aire libre bajo las estrellas, rodeado de arte y naturaleza. Nos vemos a partir del 11 de julio.

