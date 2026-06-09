Cinéma Dantza Telmo Esnal Le Fieu
Cinéma Dantza Telmo Esnal Le Fieu jeudi 27 août 2026.
Le Fieu
Cinéma Dantza Telmo Esnal
Le Fieu Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
La tempête éclate, après une longue journée de travail dans les champs. Quand la pluie cesse, la vie refait surface, au cœur des terres autrefois stériles. Un fruit éclot et mûrit, résiste aux assauts de la maladie, et devient la pomme qui va donner naissance au cidre. Vient ensuite l’heure de fêter la récolte, trinquer, et célébrer l’amour. .
Le Fieu 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact.cargo209@gmail.com
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English : Cinéma Dantza Telmo Esnal
L’événement Cinéma Dantza Telmo Esnal Le Fieu a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI du Libournais
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