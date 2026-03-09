Cinema de comptoir prend le maki Tremargad’Kafe Trémargat
Cinema de comptoir prend le maki Tremargad'Kafe Trémargat vendredi 3 avril 2026.
Cinema de comptoir prend le maki
Tremargad'Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d'Armor
2026-04-03 20:30:00
fin : 2026-04-03
2026-04-03
La séance dure 70 mn, il y a 7 films avec de la fiction, de l’animation, du documentaire. Du marrant, du vibrant, du choquant. Tout public !
Org. La Pépie .
Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne
